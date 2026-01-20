Haberler

Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 32,46 Arttı

TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,88, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %32,46 artış gösterdi. İmalat sanayinde de benzer artışlar kaydedildi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 32,24 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,75 artış, imalatta yüzde 32,24 artış oldu. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,24 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,63 artış, enerjide yüzde 13,93 artış, sermaye malları yüzde 31,02 artış gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,84 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,86 artış, imalatta yüzde 1,84 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,08 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,60 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,84 artış, enerjide yüzde 6,33 azalış, sermaye mallarında yüzde 2,17 artış oldu.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
