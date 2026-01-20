Haberler

Yurt Dışı ÜFE Aralık 2025'te aylık yüzde 1,88, yıllık yüzde 32,46 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Aralık 2025'te bir önceki aya göre %1,88, geçen yılın aynı ayına göre ise %32,46 artış gösterdi. Veriler, madencilik ve imalat sektörlerinde dikkat çekici artışlar olduğunu ortaya koydu.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 1,88, yıllık bazda yüzde 32,46 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre YD-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,88, Aralık 2024'e göre yüzde 32,46 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 26,42 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,75, imalatta yüzde 32,24 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ara mallarında yüzde 29,91, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,24, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,63, enerjide yüzde 13,93, sermaye mallarında yüzde 31,02 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,86, imalatta yüzde 1,84 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ara mallarında yüzde 2,08, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,6, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,84, sermaye mallarında yüzde 2,17 artış görülürken enerjide yüzde 6,33 düşüş kaydedildi.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları

Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
2021-1,37-2,467,457,144,693,930,34-0,921,557,9313,4925,92
20223,252,357,292,616,519,180,662,640,671,342,282,77
202340,421,652,430,4515,6215,341,95-0,591,353,512,28
20244,572,384,71,370,420,971,72,952,250,09-0,860,91
20252,012,054,064,412,403,423,031,322,010,91,021,88
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları

Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202132,5128,2733,1935,3139,643,7241,8930,8128,8732,9647,8987,64
202296,44106,13105,8297,11100,54110,66111,34118,94117,04103,7983,6649,9
202350,9848,1340,3540,132,1339,9260,3259,2457,2557,2559,1558,4
202459,2762,3867,2565,5365,4844,5127,4128,6732,3530,725,1923,5
202520,4720,0819,3422,9225,3428,3830,0628,0127,7128,753132,46

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Deniz Akkaya tutuklandı

Deniz Akkaya tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Motorine bu gece 1 lira 15 kuruş zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor