Yaz yemeği menemen vatandaşın vazgeçilmesi

Eskişehir'de pazarcı esnafı, yaz aylarında sıkça yapılan menemen yemeği için tezgahlarda domates ve yeşil bibere rağbetin yüksek olduğunu söyledi.

Eskişehir'de pazarcı esnafı, yaz aylarında sıkça yapılan menemen yemeği için tezgahlarda domates ve yeşil bibere rağbetin yüksek olduğunu söyledi.

Yaz aylarının sevilen yemeklerinden menemenin temel malzemelerinden olan domates ve yeşil biber pazar tezgahlarında vatandaşlar tarafından rağbet görmeye devam ediyor. Tezgahlarda domatesin kilosu 12,50 liradan, yeşilbiberin kilosu ise 20 liradan alıcı buluyor. Pazarcı esnafı yazın yapımı kolay olmasından dolayı vatandaşların son zamanlarda menemen malzemelerine yöneldiğini ifade ediyor.

"Pazardan domates alıp menemende kullanıyorlar"

Eskişehir'de kurulan semt pazarında domates satan Ceylan Şahin, menemenin her zaman vatandaş için vazgeçilmez olduğunu belirterek, domates satışlarının güzel devam ettiğini söyledi. Pazardan sebze almanın vatandaş için daha doğal geldiğini dile getiren Şahin, "Vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yıl da menemenden vazgeçemiyor. Vatandaş için yazın kolay yemeklerden biri. Domatessiz menemen olmaz. Tezgaha gelip domates alışverişini yapıyorlar. Harcamalarından kısmıyorlar. Pazardan domatesi alıp menemende kullanıyorlar. Daha doğal, daha güvenilir olduğu için pazar domatesini tercih ediyorlar. Satışlarımız iyi gidiyor. Vatandaşlar bütçesine göre poşetini dolduruyor. Fiyatlar piyasaya göre normal. Geçtiğimiz sene 8-10 liraydı. Şimdi kilosu 12,5 lira. Kışın domatesin kilosu pahalı olduğu için yazın stok yapanlar da oluyor. Salça yapımında kullanıyorlar" diye konuştu.

Yeşil biber de satılıyor

Menemenin diğer ana malzemelerinden olan yeşil biber de vatandaşlar tarafından satın alınıyor. Tezgahlarda kilosu 20 liradan alıcı bulan yeşil biberin satıcı esnafı, yaz aylarında menemenin vatandaşlar tarafından sevilen yemek olduğu için domatesle beraber yeşil biberin de ilgi gördüğünü söyleyerek satışların artmasını beklediklerini belirtti.

Öte yandan semt pazarında vatandaş yoğunluğunun fazla olmadığı da göze çarptı. - ESKİŞEHİR