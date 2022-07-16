Aileler alışveriş yapıyor, minikler top havuzunda gönüllerince eğleniyor

SİVAS - Aileler alışveriş yaparken minik çocukları dev top havuzunda gönüllerince eğlendi.

JLL Türkiye yönetiminde hizmetine devam eden İVA PARK AVM, uzun Kurban Bayramı tatilinin finalinde çocukları unutmadı. 2016 yılında hizmete giren Sivas'ın ilk ve tek AVM'si İva Park Alışveriş Merkezi yaz tatili coşkusuna Dev Top Havuzu etkinliği ile devam ediyor. 16-24 Temmuz tarihleri arasında her gün 10: 00-22: 00 saatleri arasında, çocuklar için dev top havuzu, dev kaydıraklar ve tramboline yer verdiği alanda minik ziyaretçilerini ağırlayacak. Yapılan açıklamada, Sivas'ın Avm'si İva Park AVM'de yıl boyunca eğlenceli etkinlik ve kampanyaların hız kesmeden devam edeceği belirtildi. Öte yandan dev top havuzuna gelen çocuklar ise mutlu olduklarını ifade etti.