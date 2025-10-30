Haberler

Yaz Sıcakları Palamutun Yerini Hamsiye Bıraktı

Yaz Sıcakları Palamutun Yerini Hamsiye Bıraktı
Güncelleme:
Bu yaz mevsiminde aşırı sıcaklar nedeniyle palamut popülasyonu düşerken, hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsinin fiyatı 100 TL'den satılırken, palamut bu sezon tezgahlarda yer bulamıyor.

Yaz mevsiminde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle deniz suyunun ısınması palamut popülasyonunu olumsuz etkiledi. Balıkçı tezgahlarında palamudun yerini bu sezon hamsi aldı.

Geçen yıl bol olan ancak bu sezon sıcaklar nedeniyle havyar yapmadığı için tezgahlarda bulunamayan palamudun aksine, hamsi bolluğu yaşanıyor. Bollukla birlikte hamsinin kilogram fiyatı tezgahlarda 100 TL'den alıcı buluyor.

"Hamsi bolluğu var"

Düzce'de 28 yıldır balıkçılık yapan Ali Tanrıverdi, sezonda hamsi bolluğu yaşandığını belirterek, "Hareket var. Vatandaşlar bol bol hamsi yiyebilir. Fiyatlar da şu anda çok güzel. Hamsi 100 TL, mezgit 250 TL'den alıcı buluyor. Fiyatlar güzel ama palamut yok" dedi.

Palamudun olmamasının sebebini sıcaklara bağlayan Tanrıverdi, "Palamut yok. Palamut bu sene az geldi. Sıcaklardan dolayı havyar yapmadı, onun için bu sene yok" diye konuştu.

"Balık fiyatları bundan daha aşağıya düşmez"

Hamsi fiyatlarının mevcut seviyelerde devam etmesini beklediklerini dile getiren Tanrıverdi, şunları söyledi:

"Zaten çok olacağından umudumuz var. Havaların pek etkisi olmaz. Yağışlı havalarda hamsi daha çok gider. Hamsi dışında barbun, lüfer, mezgit ve istavritte bol miktarda var. Fiyatları ise lüfer tanesi 500 TL, barbun boyuna göre 250 TL'den 400 TL'ye kadar satılıyor. Balık fiyatları bundan daha aşağıya düşmez."

Balık tezgahlarında hamsinin yanı sıra istavrit, levrek ve barbun gibi çeşitler de balıkseverlere alternatif olarak sunuluyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
