Yaz sıcakları klima ve vantilatör fiyatlarını yükseltti

Edirneli esnaf Bekir Balkan, yaz sıcaklarının başladığı bu günlerde klima ve vantilatör fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 70 arttığını söyledi. Balkan, "Vantilatörler 1000 lira civarında, havadarlar 2-3 bin lira, klimalar da odanın büyüklüğüne göre 11 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

Edirneli esnaf Bekir Balkan, yaz sıcaklarının başladığı bu günlerde klima ve vantilatör fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 70 arttığını söyledi. Balkan, "Vantilatörler 1000 lira civarında, havadarlar 2-3 bin lira, klimalar da odanın büyüklüğüne göre 11 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

Yaz aylarının bunaltıcı sıcağında vatandaşların evlerinde veya işyerlerinde serinleyebileceği vantilatör ve klimaların fiyatları, bir önceki yıla göre yüzde 70 oranında zamlandı. Esnaf Bekir Balkan, vantilatör fiyatlarının bin lira civarında olduğunu, klimaların ise 11 bin ila 20 bin lira civarında fiyatla satışa sunduklarını söyledi.

"VANTİLATÖRLER BİN LİRA CİVARINDA"

Balkan, yaptığı açıklamada, "Vantilatör ve klima satışları başladı. Şu anda satışlar iyi gidiyor diyebilirim. Her üründe olduğu gibi bizde de fiyatlarda geçen senenin bu aylarına göre yüzde 70 civarında artış var. Vantilatörler bin lira civarında, havadarlar 2-3 bin lira, klimalar da odanın büyüklüğüne göre 11 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

"BU SEFER KLİMA VERİMLİLİĞİNİ DÜŞÜYOR"

Klima bakımı hakkında da bilgi veren Balkan, şunları söyledi:

"Klima bakımlarında, her klimada olduğu gibi toz filtreleri vardır. Bunları periyodik bir şekilde kullanmaya bağlı olarak, uzun süre kullanılıyorsa ayda bir veya 15 günde bir filtre temizlenmesini öneriyoruz. Klimanın kendi iç bakımları oluyor. Evde kullanılan klimaları 2-3 senede bir servislerin bakımını yapmasını öneririz. Ama işyerinde tabi ki iç dış ünitenin bakımının servis tarafından her yıl yapılmasında fayda var. Hava sirkülasyonunun olduğu yerlerde tıkanma oluyor, bu sefer klima verimliliğini düşüyor. Aynı zamanda elektrik tüketimini de arttırıyor."