Yaz sezonu açıldı, alışveriş trendlerinde plaj ürünleri zirvede

E-ticaret platformu Trendyol, yazın gelmesiyle birlikte alışveriş trendlerine yönelik verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, Haziran ayında tüketicilerin sepetlerinde en çok mayolar, terlik ve sandaletler, güneş gözlükleri, deniz, havuz ürünleri ve güneş koruyucular yer aldı.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, yaz aylarında gerçekleşen alışveriş trendlerine yönelik verileri paylaştı. Yaz dönemiyle birlikte yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla, mayo, terlik ve sandaletler, güneş gözlükleri, deniz, havuz ürünleri ve güneş koruyucular müşterilerin ilgi gösterdiği ürünler oldu. Kozmetik ve güneş koruyuculu ürünlerde ciddi artış olurken, müşteriler bu yıl özellikle güneş kremine yoğun ilgi gösterdi.

Plaj giyim ürünlerinde en çok mayo tercih edildi

Plaj giyimi ve mayo kategorisinde binlerce farklı ürün ve yüzlerce markayı bir arada sunan e-ticaret platformu, tatil öncesi plaj giyim alışverişi yapmak isteyenlere çok sayıda alternatif sundu. Plaj giyim ürünlerinde bu sene en çok mayo tercih edildi.

Rengarenk sandalet ve terlikler

Tatilde ayaklarını serin ve rahat tutmayı hayal edenlerin yanı sıra şık kombinlerini sandalet ve terliklerle tamamlamak isteyenler yüzlerce renk ve model seçeneği ile hem rahat hem de şık bir görünüm oluşturan sandalet ve terlikleri tercih etti.

En vazgeçilmez aksesuar güneş gözlüğü

Tarzı tamamlamasının yanı sıra güneşin zararlı ışınlarını da engelleyen ve yaz aylarında çoğu kişinin yanından ayırmadığı güneş gözlükleri, hem yetişkinler hem de çocuklar için en çok tercih edilen aksesuar oldu. Deniz ve havuz stilinin tamamlayıcısı parçalardan olan plaj şapkaları da tatil alışverişlerinin öncelikli ürünleri arasında yer aldı.

Eğlenceyi ikiye katlayan deniz ve havuz ürünleri

Deniz ve havuz tutkunları, yaz tatillerinin vazgeçilmez eğlence aracı olan şişme ürünleri tercih etti. Yaz eğlencelerini ikiye katlayan, rengarenk tasarımlı şişme oyun havuzları, kaydıraklar, çeşitli boyutlarda şişme yataklar, havuz oyuncakları ve daha fazlasının yer aldığı e-ticaret platformunda deniz ve havuz ürünleri Haziran ayında en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Ayrıca hobi ve su sporları malzemeleri, denizde eğlenmek amacıyla kullanılan maske, şnorkel ve gözlük gibi ürünler de en çok satılanlar arasına girdi.

Güneşten korunmak öncelik

Yazın denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarırken cildini güneşin zararlı etkilerinden korumak isteyenler, yüzlerce marka ve farklı faktörde koruyucular arasından kendi cilt tipine uygun güneş kremi ve losyonları satın aldı. Daha kısa sürede bronzlaşmak isteyenlerin sıklıkla kullandığı bronzlaştırıcı krem ve losyon ürünleri de ilgi gördü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi