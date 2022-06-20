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Yaz enerjisini yansıtan modeller FLO tekstil koleksiyonunda

AA - Furkan Gençoğlu - Ekonomi
Yaz enerjisini yansıtan modeller FLO tekstil koleksiyonunda

FLO, kadın ve erkekler için birçok model alternatifi sunuyor.

FLO, kadın ve erkekler için birçok model alternatifi sunuyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, spor giyimde tarzından ödün vermek istemeyen kadınlar için tasarlanan braletler, taytlar, eşofmanlar ve tişörtler desenleriyle olduğu kadar renk seçenekleriyle dikkati çekiyor.

Bol ve dar kesimler, terletmeyen yumuşak kumaşlar ve daha birçok model, alternatifleriyle kadınların beğenisine sunuluyor.

Pamuklu yapısıyla konfor yaşatan modeller, spor yaparken, doğa yürüyüşünde ve günlük hayatta zevkli ve trend görünümleri ile de kadınların vazgeçilmezi oluyor.

FLO Tekstil Koleksiyonu'nda erkekler için ise şortlar, tişörtler ve eşofmanlar öne çıkıyor. Turuncu, siyah, beyaz, gri, kırmızı gibi yaz enerjisini yansıtan renklerle öne çıkan modeller, baskı detaylarıyla harmanlanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yumuşak yapılarıyla ve rahat tarzlarıyla günlük hayatta en çok tercih edilen spor kıyafetleri ve sneakerlar ile harika bir uyum yakalıyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

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