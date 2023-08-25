Yaz Döneminde Klima Şikayetleri Yüzde 363 Arttı

Çözüm platformu Şikayetvar'ın verilerine göre, yaz döneminde klimalarla ilgili şikayetler yüzde 363 arttı. Tüketicilerin en çok yakındığı konu enerji tüketimi oldu. Temmuz ayı, şikayetlerin zirve yaptığı ay olarak öne çıktı.

Çözüm platformu Şikayetvar, klima sektörüyle ilgili verilerini paylaştı. Buna göre, yaz döneminde klimalarla ilgili şikayetler yüzde 363 artarken, tüketicilerin en çok yakındığı konu enerji tüketimi oldu. Temmuz ayının da 4 bin 66 şikayet sayısıyla şikayetlerin zirve yaptığı ay olduğu ortaya çıktı.

Sıcak ve bunaltıcı havalar tüketicilerin klima kullanımının artışına da beraberinde getirdi. Çözüm platformu Şikayetvar, klima sektörünü mercek altına aldı. Açıklanan veriler, 2022'nin ay dönemiyle (haziran, temmuz, ağustos) 2023'ün aynı dönemi karşılaştırıldığında şikayetlerin yüzde 363 arttığını gösteriyor. Tüketicilerin klimayla ilgili en çok şikayet ettiği konuların başında enerji tüketimi gelirken, klima montajında sorun yaşanması, yetkili servisin zamanında randevuya gelmemesi öne çıkan diğer konular oldu.

KLİMADA ŞİKAYETLER TEMMUZ AYINDA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı, bazı şehirlerde sıcaklık rekorlarının kırıldığı şu günlerde klima kullanımı artıyor. Şikayetvar verilerine göre, bu dönemde klimayla ilgili şikayetlerin yükselişte olduğu gözlemleniyor. Klima sektörüyle 2022'in yaz döneminde bin 472 olan şikayet sayısı 2023'ün aynı döneminde yüzde 363 artış göstererek 6 bin 811'e yükseldi. 4 bin 66 şikayet sayısıyla temmuz ayı şikayetlerin zirve yaptığı ay oldu.

2023'ÜN İLK SEKİZ AYINDA TOPLAM 7 BİN 665 ŞİKAYET GELDİ

Platformdan yapılan açıklamaya göre, klima sektöründe 2022'de gelen toplam şikayet sayısı 2 bin 390 iken, 2023'ün ilk 8 ayında şikayetler yüzde 221 arttı ve şikayet sayısı 7 bin 665'e ulaştı.

EN ÇOK ŞİKAYET ENERJİ TÜKETİMİNE

Açıklanan verilere göre tüketicilerin klimalarla ilgili en çok çözüm beklediği konu enerji tüketimiyle ilgili oldu. En çok şikayet edilen diğer konularsa "Klima montajında sorun yaşanması, yetkili servisin randevuya gelmemesi, servisin ürün arızasında ilgisiz ve yetersiz kalması, cihazın alındıktan çok kısa bir süre sonra arızalanması" olarak sıralandı.

"ENERJİ KİMLİĞİNDE YAZAN DEĞERLER İLE CİHAZIN TÜKETTİĞİ DEĞERLER ÖRTÜŞMÜYOR"

Şikayetvar, kullanıcıların yaptığı geri bilgilendirmelerle alakalı aşağıdaki örnekleri paylaştı:

"Aldığım klima fazla elektrik tüketimi yapıyor. 6 saatte 8 kilowatt tüketim yapıyor. Defalarca sayaçtan kontrol sağlandı. 1 ay çalışsa bu cihaz 960 kilowatt tüketim yapacak. Gelen teknisyen klimayı on-off yapıp üzerindeki anlık değerlere bakıp 'sağlam' dedi. Bize biraz fırça attı. 'Bilen bilmeyen konuşuyor' dedi ve gitti... Cihazın üzerindeki anlık veriler değil, sayaçta bana fatura edilen tutar ilgilendirir. Klimanın enerji kimliğinde yazan değerler ile cihazın tükettiği değerler örtüşmüyor."

"İndirim marketlerinden birinden klima aldım, kurulum için 1 ay sonraya gün verdiler. Koca Adana'da sadece bir tane servisi varmış."

"10.08.2023'de internet üzerinden klima satın aldım. 12.08.2023'de kurulum için servise teslimi yapıldı ancak servisten kurulum için aranmadım. 2 defa çağrı merkezini arayarak talep oluşturmama rağmen geri dönüş alamadım. Muhtemelen servis aradığında ileri bir tarihe randevu verecek. Markaya yakışmayan bir hizmet anlayışı. Kurulum talebimi bir kez daha sizin aracılığınızla yeniliyorum ve ivedi şekilde geri dönüş yapılmasını istiyorum."

"Klima aldık, montajda yoğunluk var diyerek 15 güne montaj yaparız diyor müşteri hizmetleri. 15 güne montaj günü mü verilir? Klimayı havalar serinleyince takmanın ne anlamı var? Biz yazın sıcağı için klima aldık. Sıcakta klima yerde montajsız beklesin diye almadık."