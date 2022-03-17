Yayıncılık sektöründe blok zincir dönüşümü

Kitap, e-kitap ve sesli kitap platformu Boodio'nun kendi kripto teknolojisi üzerinde geliştirdiği BODI Coin, Bitay platformunda satışa sunulacak.

Yayıncılık ekosistemini blok zinciri teknolojisi ile dönüştürmeyi amaçlayan projenin detayları, Boodio ve Bitay'ın yanı sıra yayıncılık dünyasından gelen temsilcilerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

Yayıncılık sektörünü dijital varlık ekonomisiyle tanıştırmayı hedefleyen BODI Coin'in erken satışları 17 Mart 2022 tarihinde başlıyor. Ön satışlar kapsamında toplam 100 milyon adet BODI Coin, Bitay kullanıcılarına sunuluyor. Ön satışları takip edecek olan genel satışlar ise 1 Haziran tarihinde başlayacak.

Kullanıcı, Boodio uygulaması üzerinde geçirdiği dinleme ve okuma süreleri ile aylık uygulama bedelinin bir kısmını BODI Coin olarak geri alabilecek. Kazanılan BODI Coin'ler abonelik, yeni içerik satın alma, yazar ve yayınevi fonlama gibi işlemlerde de kullanılabilecek.

BODI Coin projesi, kitapseverler için NFT teknolojisi üzerinde geliştirilen Non Fungible Book (Değiştirilemez Kitap-NFB) teknolojisi ile dijital koleksiyon imkanı da sunacak.

Toplantıda konuşan Boodio International Blockchain Publishers Platform CEO'su Mehmet Arslantunalı, şunları kaydetti:

"Yayıncılık sektöründe bir ilki gerçekleştirecek olan Boodio International Publishers Blockchain Platformu ile dijital varlık dünyasını yayıncılık sektörü ile birleştirmekten heyecan duyuyoruz. NFB altyapısı ile yepyeni bir ekosistem yaratarak dijital sahaflığın yatırımcı ve eser hak sahiplerine yeni gelir modelleri açması ile on binlerce benzersiz kitabı yayına sunacak olmaktan dolayı sevinçliyiz."

Bitay Teknoloji CEO'su Niyazi Yılmaz ise, "Blok zinciri teknolojileri, her alanda olduğu gibi yayıncılık sektörü için de devrim niteliğinde fırsatlar getiriyor. Boodio ile birlikte özel fiyatlarla yatırımcıların ilgisine sunacağımız BODI Coin, yazarla kitapseverler arasındaki her adımda benzersiz avantajlar sunuyor. Bitay olarak yenilikçi ve gelecek vaat eden projeleri, Launchpad'imizde listelemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.???????