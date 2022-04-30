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Yatırımcı rehberi (5)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,28 ile İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon oldu.

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,28 ile İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon oldu.

Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF ise yüzde 6,56'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,786542-7,28
İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,013025-7,19
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF40,38-6,68
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,70-6,66
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,080203-6,54
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,185939-6,53
Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF)1,05906-6,51
QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon0,904738-6,32
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF33,524199-6,18
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,672195-6,18
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF0,009032-6,56
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,077681-5,57
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,102207-5,53
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,066979-5,45
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,112609-5,27
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,042896-5,18
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,313933-5,15
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,014768-5,14
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,064337-5,08
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,058847-5,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Spor Federasyonu, Metaverse, İstanbul, Yatırım, Ekonomi, Haberler

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