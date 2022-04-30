Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,28 ile İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon oldu.

Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF ise yüzde 6,56'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: