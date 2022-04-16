Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,96 ile Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,14'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: