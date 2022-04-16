Yatırımcı rehberi (5)
AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,96 ile Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,96 ile Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,14'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,145602
|-5,96
|Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon
|0,940410
|-5,68
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|263,19
|-5,42
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,15
|-5,31
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,06836
|-4,91
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,34191
|-4,42
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,198524
|-4,04
|İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,10698
|-3,98
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,120627
|-3,87
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,223017
|-3,78
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,080533
|-5,14
|BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF
|0,009897
|-3,28
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,060739
|-1,89
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,090014
|-1,80
|Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF
|0,009367
|-1,19
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,162945
|-0,88
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,025522
|-0,80
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,097580
|-0,76
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,156328
|-0,74
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Araçları EYF
|0,092679
|-0,74
(Son)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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