Yatırımcı rehberi (5) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yatırımcı rehberi (5)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
 - Güncelleme:
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,96 ile Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,96 ile Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,14'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,145602-5,96
Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon0,940410-5,68
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu263,19-5,42
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,15-5,31
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,06836-4,91
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,34191-4,42
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,198524-4,04
İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,10698-3,98
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,120627-3,87
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,223017-3,78
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,080533-5,14
BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF0,009897-3,28
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,060739-1,89
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,090014-1,80
Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF0,009367-1,19
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,162945-0,88
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,025522-0,80
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,097580-0,76
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,156328-0,74
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Araçları EYF0,092679-0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Kredi, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title