Yatırımcı rehberi (5)
AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,94 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.
İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,94 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,96'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,152811
|-6,94
|İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon
|0,931336
|-5,93
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,79
|-5,69
|Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon
|1,00
|-4,90
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|7,475627
|-4,09
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,071888
|-3,44
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,548138
|-3,28
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,165759
|-3,26
|Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon
|1,083428
|-3,14
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,711471
|-3,00
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,084901
|-2,96
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,15749
|-2,02
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,164396
|-1,87
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,096317
|-1,56
|AgeSA Hay. ve Em. K D.B.A. EYF
|0,180645
|-1,56
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,183558
|-1,49
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,174782
|-1,40
|BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF
|0,010233
|-1,22
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,07439
|-1,21
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,218671
|-1,15
(Son)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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