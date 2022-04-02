Yatırımcı rehberi (5)
AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,56 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,56 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
Türkiye Hay. ve Em. Kıymetli Madenler Katılım EYF ise yüzde 2,18'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042121
|-6,56
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,078906
|-4,66
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,21
|-4,15
|QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF
|75,73
|-4,12
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,794299
|-3,85
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,794397
|-3,79
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,715641
|-3,77
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,457182
|-3,48
|Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon
|1,048389
|-3,47
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,154189
|-2,82
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Türkiye Hay. ve Em. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,054653
|-2,18
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,017276
|-2,16
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,094386
|-2,10
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,059348
|-2,08
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029841
|-2,07
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,09582
|-2,07
|AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF
|0,098932
|-2,06
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,105498
|-2,06
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,096945
|-2,04
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,092759
|-2,04
(Son)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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