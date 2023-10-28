Yatırımcı rehberi (4)
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Ekonomi Haberleri
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,93 ile Inveo Portföy Everest Serbest Fon oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,93 ile Inveo Portföy Everest Serbest Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,83 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Sürecek)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
|10,666362
|14,93
|INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,991207
|12,68
|QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,944323
|11,79
|AZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON
|3,711661
|9,06
|ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
|0,268383
|8,84
|A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|25,781912
|8,46
|ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|0,41924
|8,23
|HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|33,301063
|7,35
|HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|9,451873
|6,41
|İSTANBUL PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST FON
|1,291389
|6,12
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,208491
|2,83
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,125383
|2,44
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,186932
|2,43
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,22066
|2,26
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,19749
|2,23
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,201279
|2,22
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,195607
|2,19
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,039672
|2,06
|QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,066747
|2,04
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,202085
|1,97
Kaynak: AA / Ekonomi