Yatırımcı rehberi (4)
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,12 ile A1 Portföy İkinci Serbest Fon oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,12 ile A1 Portföy İkinci Serbest Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ???????ise yüzde 6,07 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Sürecek)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|A1 PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
|1,384471
|16,12
|A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,576613
|11,61
|INVEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
|3,772946
|9,62
|İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON
|0,468415
|7,70
|AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
|0,188228
|7,68
|İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON
|1,759804
|6,66
|DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|446,353009
|6,59
|ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
|2,238577
|6,49
|İSTANBUL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
|12,257834
|5,93
|AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON
|16,671594
|5,77
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,161715
|6,07
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,172251
|5,26
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,192766
|5,04
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,017484
|4,85
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,030459
|4,76
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,204964
|4,72
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,057416
|4,72
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,181563
|4,67
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,183713
|4,65
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,017071
|4,63
Kaynak: AA / Ekonomi