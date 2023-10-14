Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,12 ile A1 Portföy İkinci Serbest Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,12 ile A1 Portföy İkinci Serbest Fon oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ???????ise yüzde 6,07 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: