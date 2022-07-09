Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,27 ile Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 9,00'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: