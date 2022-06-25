Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,99 ile Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,58'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: