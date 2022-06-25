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Yatırımcı rehberi (4)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,99 ile Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,99 ile Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,58'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,3174837,99
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,4859037,94
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,1112337,14
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1527926,87
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu1,9701656,73
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu259,3140016,14
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,9515736,11
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,5873245,92
Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Tekn. Değ. Fon1,0199845,73
Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon0,8968095,62
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0807695,58
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0725064,27
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1784744,22
Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF0,0092554,19
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,3069924,02
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1826523,99
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,3471823,98
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0541823,93
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,3364553,89
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,2804983,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Yapı Kredi Bankası Ekonomi Haberler

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