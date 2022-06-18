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Yatırımcı rehberi (4)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,84 ile Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,84 ile Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF ise yüzde 6,86'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,9497769,84
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2582087,22
Fiba Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu0,0918373,34
HSBC Portföy Borçlanma Araçları Fonu0,3270082,39
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon2,5283772,24
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu157,1845922,20
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu232,7010072,05
NEO Portföy Py Borçlanma Araçları Özel Fonu1,3196122,04
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0365631,75
Deniz Port. Borç. Araç. Fonu0,0342501,70
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF0,0232276,86
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0252956,80
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0249526,36
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0267866,30
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0246456,29
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0258946,20
Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF0,0233105,96
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0227965,66
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0241495,35
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0252115,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

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