Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,84 ile Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF ise yüzde 6,86'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: