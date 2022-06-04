Yatırımcı rehberi (4) - Haberler

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,48 ile Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF ise yüzde 7,73'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: