Yatırımcı rehberi (4) - Haberler

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Yatırımcı rehberi (4)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,69 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,69 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF ise yüzde 7,32'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,13987414,69
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,16476112,31
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,99558311,09
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,2831309,00
Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon0,7986958,32
Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Tekn. Değ. Fon0,9638528,30
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,4508228,18
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,1132217,97
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,1049927,72
QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon0,9529767,66
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0905967,32
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0760256,60
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF0,0110075,72
Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF0,0089594,10
Garanti Em. Hay. Karma EYF0,0100423,84
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,1282943,69
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,1031913,68
Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF0,0091573,62
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0615943,55
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Araçları EYF0,0980733,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Yapı Kredi Bankası, Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Haberler

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