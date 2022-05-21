Yatırımcı rehberi (4) - Haberler

Yatırımcı rehberi (4)
AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,69 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,69 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF ise yüzde 7,32'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,139874
|14,69
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,164761
|12,31
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|0,995583
|11,09
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,283130
|9,00
|Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon
|0,798695
|8,32
|Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Tekn. Değ. Fon
|0,963852
|8,30
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,450822
|8,18
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|1,113221
|7,97
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,104992
|7,72
|QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon
|0,952976
|7,66
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,090596
|7,32
|AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,076025
|6,60
|Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF
|0,011007
|5,72
|Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF
|0,008959
|4,10
|Garanti Em. Hay. Karma EYF
|0,010042
|3,84
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,128294
|3,69
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,103191
|3,68
|Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF
|0,009157
|3,62
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,061594
|3,55
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Araçları EYF
|0,098073
|3,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
Yapı Kredi Bankası, Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Haberler
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