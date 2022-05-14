Yatırımcı rehberi (4) - Haberler

Yatırımcı rehberi (4)
AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,69 ile Ak Portföy İkinci Değişken Fon oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,69 ile Ak Portföy İkinci Değişken Fon oldu.
Garanti Em. Hay. Değ. EYF ise yüzde 2,11'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ak Portföy İkinci Değişken Fon
|2,540103
|3,69
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1463,947630
|3,55
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,156349
|2,74
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,058067
|2,65
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|6,435544
|2,64
|Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu
|1,806221
|2,51
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,831567
|2,47
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,123795
|2,34
|Inveo Portföy Atak Değişken Fon
|1,495347
|2,28
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|5,622781
|2,04
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,135926
|2,11
|AgeSA Hay. ve Em. İki. Değ. EYF
|0,091722
|2,02
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,055113
|1,98
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Kira Sert. Katılım EYF
|0,101617
|1,73
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Araçları EYF
|0,094990
|1,21
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,123838
|1,07
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,099703
|1,03
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,018117
|1,03
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013588
|1,02
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,038017
|0,88
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
Yatırım, Tragger, Döviz, Borç, Ekonomi, Haberler
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