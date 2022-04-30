Yatırımcı rehberi (4)
AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,32 ile HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,32 ile HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF ise yüzde 2,74'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,630901
|3,32
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,919348
|2,79
|Deniz Port. Borç. Araç. Fonu
|0,034482
|2,65
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,251053
|2,53
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,651965
|2,25
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,321808
|2,10
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,034201
|1,83
|Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu
|1,746686
|1,32
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|11,236526
|1,29
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|2,362468
|1,24
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,016133
|2,74
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,094914
|2,25
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,021545
|2,22
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,023523
|2,18
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,024266
|2,12
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,025243
|2,10
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,060542
|2,04
|AgeSA Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,089693
|2,02
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,024266
|2,01
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,021629
|1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
Yatırım, Tragger, Fiba, Borç, Ekonomi, Haberler
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