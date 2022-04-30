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Yatırımcı rehberi (4)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,32 ile HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,32 ile HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF ise yüzde 2,74'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6309013,32
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,9193482,79
Deniz Port. Borç. Araç. Fonu0,0344822,65
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2510532,53
Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,6519652,25
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,3218082,10
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0342011,83
Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu1,7466861,32
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu11,2365261,29
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon2,3624681,24
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0161332,74
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0949142,25
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0215452,22
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0235232,18
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0242662,12
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0252432,10
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0605422,04
AgeSA Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0896932,02
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0242662,01
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0216291,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Yatırım, Tragger, Fiba, Borç, Ekonomi, Haberler

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