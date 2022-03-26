Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,83 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,78'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: