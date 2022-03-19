Yatırımcı rehberi (4)
AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,83 ile Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,83 ile Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF oldu.
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 7,08'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|28,272561
|6,83
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|2,655185
|6,83
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,050939
|6,58
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,913265
|6,40
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|153,513565
|6,22
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,490659
|6,11
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|1,193112
|6,00
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,136938
|5,76
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,911466
|5,69
|Ak Portföy İhracatçı Şirketler His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,057545
|5,63
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,090268
|7,08
|AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,094246
|6,25
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,106755
|6,24
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,053694
|5,47
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,241828
|4,48
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,180942
|4,47
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,242097
|4,33
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,144502
|4,32
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,274711
|4,31
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065286
|4,31
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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