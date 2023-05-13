Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 22,56 ile Global MD Portföy Ada Serbest Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 22,56 ile Global MD Portföy Ada Serbest Fon oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 15,98'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: