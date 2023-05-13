Yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi Haberleri
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 22,56 ile Global MD Portföy Ada Serbest Fon oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 22,56 ile Global MD Portföy Ada Serbest Fon oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 15,98'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON
|8,940157
|22,56
|YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,653158
|21,72
|TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
|3,238641
|21,51
|AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,368387
|21,15
|İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,183086
|20,72
|TACİRLER PORTFÖY BDR SERBEST ÖZEL FON
|2,601641
|19,75
|GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON
|11,376844
|18,48
|AZİMUT PORTFÖY 16.0 SERBEST FON
|0,681614
|16,71
|İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON
|0,010796
|16,17
|A1 PORTFÖY BIST 30 DIŞI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,210754
|15,79
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,300145
|15,98
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,171637
|12,52
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,226437
|12,21
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,513315
|11,46
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,753831
|11,45
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,684676
|11,43
|CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,474229
|10,74
|FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,461417
|10,69
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,400754
|10,57
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,048311
|10,55
(Sürecek)
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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