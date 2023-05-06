Yatırımcı rehberi (4)
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,84 ile Azimut Portföy NH Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,84 ile Azimut Portföy NH Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,53'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|AZİMUT PORTFÖY NH SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|19,541842
|14,84
|INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON
|11,417626
|12,65
|QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|24,267116
|10,31
|İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
|2,873433
|7,92
|INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,417823
|7,87
|MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON
|9,474871
|5,91
|DENİZ PORTFÖY MER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|20,787255
|4,55
|DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
|0,041376
|4,17
|GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
|2,183321
|4,11
|HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
|1,175453
|4,07
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,113015
|2,53
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,153992
|2,28
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,149634
|2,24
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,044867
|2,14
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,144082
|2,12
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,090655
|2,09
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,146273
|2,08
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,159002
|1,98
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,146228
|1,97
|CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,048911
|1,96
(Sürecek)
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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