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Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)

Ekonomi Haberleri

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,84 ile Azimut Portföy NH Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,84 ile Azimut Portföy NH Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,53'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

AZİMUT PORTFÖY NH SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON19,54184214,84
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON11,41762612,65
QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON24,26711610,31
İSTANBUL PORTFÖY HİTİT SERBEST FON2,8734337,92
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,4178237,87
MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON9,4748715,91
DENİZ PORTFÖY MER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON20,7872554,55
DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU0,0413764,17
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU2,1833214,11
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON1,1754534,07
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1130152,53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1539922,28
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1496342,24
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0448672,14
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1440822,12
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0906552,09
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1462732,08
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1590021,98
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1462281,97
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0489111,96

(Sürecek)

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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