Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,84 ile Azimut Portföy NH Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,84 ile Azimut Portföy NH Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,53'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: