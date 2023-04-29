Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 17,28 ile Hedef Portföy Has-Kar Serbest (TL) Özel Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 17,28 ile Hedef Portföy Has-Kar Serbest (TL) Özel Fon oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,29'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: