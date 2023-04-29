Yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi Haberleri
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 17,28 ile Hedef Portföy Has-Kar Serbest (TL) Özel Fon oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 17,28 ile Hedef Portföy Has-Kar Serbest (TL) Özel Fon oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,29'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|HEDEF PORTFÖY HAS-KAR SERBEST (TL) ÖZEL FON
|6,599919
|17,28
|INVEO PORTFÖY ARİSTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON
|1,500994
|15,64
|A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|2,410042
|11,41
|INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON
|4,645237
|9,66
|HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,668341
|9,48
|AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,304242
|5,31
|RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
|1,099371
|4,90
|AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
|3,377277
|4,15
|KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
|5,326106
|4,15
|ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
|0,119388
|4,13
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,024632
|4,29
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,14341
|4,22
|CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,04797
|4,20
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,088799
|4,16
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,155912
|4,14
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,147391
|4,05
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,143299
|4,00
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,146361
|3,96
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,132964
|3,74
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,150557
|3,74
(Sürecek)
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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