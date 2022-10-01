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Yatırımcı rehberi (4)

Ekonomi Haberleri

Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,58 ile Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,58 ile Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,56'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF)1,2599462,58
Qinvest Portföy Değ. Fon0,1227482,33
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0436091,45
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,5347481,12
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0299121,01
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon2,5270250,96
Ak Portföy İkinci Değişken Fon2,9235580,89
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1,7577480,86
Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon1,6470590,77
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,1505530,74
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0147961,56
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0251971,05
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF0,0228570,84
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0197360,83
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0445740,80
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,1613150,79
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,1468490,59
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF0,0437860,56
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF0,0460650,56
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0391190,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

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