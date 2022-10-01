Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,58 ile Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,58 ile Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,56'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: