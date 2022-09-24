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Yatırımcı rehberi (4)

Ekonomi Haberleri

Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,92 ile Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,92 ile Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF) oldu.

MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF ise yüzde 4,49'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF)1,22822810,92
Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon2,6074214,44
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)2,3433754,09
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu2,6510103,83
Inveo Portföy Atak Değişken Fon2,0681723,54
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,0600283,49
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0296123,24
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF2,2480453,16
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu4,8511523,01
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)232,3214882,93
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0375194,49
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF0,0458102,95
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF0,0226672,78
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF0,0435422,39
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0195172,32
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0195742,28
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0505562,26
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF0,0288352,26
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Standart EYF0,0551632,22
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0395322,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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