Yatırımcı rehberi (4)
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,92 ile Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF) oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,92 ile Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF) oldu.
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF ise yüzde 4,49'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF)
|1,228228
|10,92
|Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon
|2,607421
|4,44
|Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)
|2,343375
|4,09
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu
|2,651010
|3,83
|Inveo Portföy Atak Değişken Fon
|2,068172
|3,54
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,060028
|3,49
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,029612
|3,24
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|2,248045
|3,16
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|4,851152
|3,01
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|232,321488
|2,93
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,037519
|4,49
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,045810
|2,95
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,022667
|2,78
|Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF
|0,043542
|2,39
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,019517
|2,32
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,019574
|2,28
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,050556
|2,26
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,028835
|2,26
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Standart EYF
|0,055163
|2,22
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,039532
|2,11
(Sürecek)
Kaynak: AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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