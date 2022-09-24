Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,92 ile Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,92 ile Hedef Portföy Mut.Get.Hdf.His.Srbst (TL) Fon (HSYF) oldu.

MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF ise yüzde 4,49'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: