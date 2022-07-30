Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 13,55 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 13,55 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,13'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,183849
|13,55
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,697595
|10,75
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,493584
|10,46
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,639110
|7,29
|QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon
|1,163981
|7,04
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,283837
|7,01
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,713807
|6,97
|QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF
|73,021512
|6,67
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,660643
|6,61
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,087587
|6,42
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,159512
|6,13
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,035801
|4,82
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,033189
|4,78
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,100284
|4,70
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,107700
|4,67
|Türkiye Hay. ve Em. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,060301
|4,66
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,066150
|4,60
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,104789
|4,59
|AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF
|0,110114
|4,59
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,106503
|4,58
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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