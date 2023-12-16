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Yatırımcı rehberi (3)

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Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,04 yükseliş kaydederken, BES fonları yüzde 0,15 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,04 yükseliş kaydederken, BES fonları yüzde 0,15 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,68 ile "Fon Sepeti Fonları" olurken, en çok gerileyen fon yüzde 1,53 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,84 ile "Borçlanma Araçları" oldu, en çok gerileyen fon ise yüzde 1,63 ile "Endeks" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 0,04970350
Borsa Yatırım Fonları-0,69713
Borçlanma Araçları Fonları1,04710
Fon Sepeti Fonları1,68656
Hisse Senedi Fonları-1,531790
Karma ve Değişken Fonlar1,318832
Katılım Fonları0,483311
Kıymetli Maden Fonları0,00511
Para Piyasası Fonları0,75450
Serbest Fon-0,23646200
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,15216160
Başlangıç Fonları1,44100
Borçlanma Araçları1,84460
Değişken-0,544892
Devlet Katkısı0,53111
Endeks-1,6304
Fon Sepeti Fonu1,38150
Hisse Senedi-1,17527
Karma0,7654
Katılım-0,211218
Kıymetli Madenler0,44132
OKS Katılım0,30177
OKS Standart1,6091
Para Piyasası0,94130
Standart0,59112
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,3312
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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