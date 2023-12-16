Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,04 yükseliş kaydederken, BES fonları yüzde 0,15 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,68 ile "Fon Sepeti Fonları" olurken, en çok gerileyen fon yüzde 1,53 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,84 ile "Borçlanma Araçları" oldu, en çok gerileyen fon ise yüzde 1,63 ile "Endeks" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: