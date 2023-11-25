Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama 1,34 yükseliş kaydederken BES fonları yüzde 1,32 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,40 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 2,46 ile "Hisse Senedi" oldu, bunlar arasında gerileyen fon yer almadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: