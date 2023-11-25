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Yatırımcı rehberi (3)

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Bu hafta yatırım fonları ortalama 1,34 yükseliş kaydederken BES fonları yüzde 1,32 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama 1,34 yükseliş kaydederken BES fonları yüzde 1,32 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,40 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 2,46 ile "Hisse Senedi" oldu, bunlar arasında gerileyen fon yer almadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları İstatistikleri

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,34121984
Borsa Yatırım Fonları1,93191
Borçlanma Araçları Fonları0,76710
Fon Sepeti Fonları1,136110
Hisse Senedi Fonları2,401013
Karma ve Değişken Fonlar1,271128
Katılım Fonları0,85420
Kıymetli Maden Fonları1,16160
Para Piyasası Fonları0,70450
Serbest Fon1,3577163
Haftalık Emeklilik Fonları İstatistikleri

Emeklilik Fonları 1,323679
Başlangıç Fonları0,88100
Borçlanma Araçları0,96451
Değişken1,531382
Devlet Katkısı1,37120
Endeks1,5631
Fon Sepeti Fonu1,72141
Hisse Senedi2,46320
Karma1,4090
Katılım0,78273
Kıymetli Madenler0,99150
OKS Katılım0,55231
OKS Standart0,97100
Para Piyasası0,73130
Standart1,12130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,3330
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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