Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,96 yükseliş yaşarken BES fonları yüzde 0,62 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,39 ile "Fon Sepeti Fonları", tek gerileyen yüzde 0,01 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,34 ile "Borçlanma Araçları" ve "Fon Sepeti Fonu", en çok gerileyen yüzde 1,10 ile "Kıymetli Madenler" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: