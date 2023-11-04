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Yatırımcı rehberi (3)

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Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,96 yükseliş yaşarken BES fonları yüzde 0,62 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,96 yükseliş yaşarken BES fonları yüzde 0,62 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,39 ile "Fon Sepeti Fonları", tek gerileyen yüzde 0,01 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,34 ile "Borçlanma Araçları" ve "Fon Sepeti Fonu", en çok gerileyen yüzde 1,10 ile "Kıymetli Madenler" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 0,961098210
Borsa Yatırım Fonları0,04128
Borçlanma Araçları Fonları0,74648
Fon Sepeti Fonları1,39673
Hisse Senedi Fonları0,355944
Karma ve Değişken Fonlar1,2810314
Katılım Fonları0,68383
Kıymetli Maden Fonları-0,0187
Para Piyasası Fonları0,68450
Serbest Fon1,01714131
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,6227997
Başlangıç Fonları0,68100
Borçlanma Araçları1,34406
Değişken0,7511823
Devlet Katkısı-0,2939
Endeks-1,0613
Fon Sepeti Fonu1,34131
Hisse Senedi0,792012
Karma1,2972
Katılım0,49219
Kıymetli Madenler-1,10312
OKS Katılım0,39177
OKS Standart-0,2037
Para Piyasası0,70130
Standart-0,3276
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,6230
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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