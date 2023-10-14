Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,04 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,20 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,52 ile "Kıymetli Maden Fonları", en çok gerileyen yüzde 2,41 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,60 ile "Kıymetli Madenleri", en çok gerileyen yüzde 2,31 ile "Hisse Senedi" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: