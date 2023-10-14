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Yatırımcı rehberi (3)

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Ekonomi Haberleri

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,04 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,20 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,04 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,20 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,52 ile "Kıymetli Maden Fonları", en çok gerileyen yüzde 2,41 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,60 ile "Kıymetli Madenleri", en çok gerileyen yüzde 2,31 ile "Hisse Senedi" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 0,04926341
Borsa Yatırım Fonları-1,35416
Borçlanma Araçları Fonları0,77701
Fon Sepeti Fonları1,79627
Hisse Senedi Fonları-2,41992
Karma ve Değişken Fonlar0,537542
Katılım Fonları1,27373
Kıymetli Maden Fonları4,52150
Para Piyasası Fonları0,66450
Serbest Fon-0,12613196
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları -0,20189187
Başlangıç Fonları0,68100
Borçlanma Araçları1,07460
Değişken-1,0541100
Devlet Katkısı-0,77012
Endeks-1,8304
Fon Sepeti Fonu1,16131
Hisse Senedi-2,31230
Karma0,6463
Katılım-0,141119
Kıymetli Madenler4,60150
OKS Katılım0,57231
OKS Standart0,0246
Para Piyasası0,75130
Standart-0,0258
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,4003
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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