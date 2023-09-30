Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama 1,50, BES fonları yüzde 1,53 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,45 ile "Hisse Senedi Fonları", tek gerileyen yüzde 1,04 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,60 ile "Hisse Senedi", tek gerileyen yüzde 0,75 ile "Hisse Senedi" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: