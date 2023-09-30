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Yatırımcı rehberi (3)

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Bu hafta yatırım fonları ortalama 1,50, BES fonları yüzde 1,53 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama 1,50, BES fonları yüzde 1,53 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,45 ile "Hisse Senedi Fonları", tek gerileyen yüzde 1,04 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,60 ile "Hisse Senedi", tek gerileyen yüzde 0,75 ile "Hisse Senedi" olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,501110152
Borsa Yatırım Fonları2,62164
Borçlanma Araçları Fonları0,66674
Fon Sepeti Fonları0,505217
Hisse Senedi Fonları3,45938
Karma ve Değişken Fonlar1,3710017
Katılım Fonları0,54337
Kıymetli Maden Fonları-1,04015
Para Piyasası Fonları0,63460
Serbest Fon1,5871984
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,5334433
Başlangıç Fonları0,88100
Borçlanma Araçları0,69433
Değişken2,221384
Devlet Katkısı2,13120
Endeks2,4331
Fon Sepeti Fonu1,07131
Hisse Senedi2,60311
Karma0,9881
Katılım0,97264
Kıymetli Madenler-0,75114
OKS Katılım0,43204
OKS Standart1,64100
Para Piyasası0,89130
Standart1,67130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,3230
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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