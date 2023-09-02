Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,02 değer kazanırken, BES fonları yüzde 1,40'lık değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,79 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon yüzde 1,65 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,97 ile "Endeks" iken, en fazla gerileyen yüzde 1,42 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: