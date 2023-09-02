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Yatırımcı rehberi (3)

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,02 değer kazanırken, BES fonları yüzde 1,40'lık değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,02 değer kazanırken, BES fonları yüzde 1,40'lık değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,79 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon yüzde 1,65 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,97 ile "Endeks" iken, en fazla gerileyen yüzde 1,42 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,02729546
Borsa Yatırım Fonları4,10142
Borçlanma Araçları Fonları-0,254527
Fon Sepeti Fonları0,985811
Hisse Senedi Fonları4,79928
Karma ve Değişken Fonlar1,8810413
Katılım Fonları0,122713
Kıymetli Maden Fonları-1,65114
Para Piyasası Fonları0,54470
Serbest Fon0,68355460
Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,40265112
Başlangıç Fonları0,73100
Borçlanma Araçları-0,70838
Değişken2,7612913
Devlet Katkısı0,63102
Endeks4,9740
Fon Sepeti Fonu1,13131
Hisse Senedi4,62320
Karma0,9563
Katılım-0,481218
Kıymetli Madenler-1,42015
OKS Katılım-0,871212
OKS Standart0,0464
Para Piyasası0,71130
Standart0,2876
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,1030
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi

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