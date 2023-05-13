Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,06, BES fonları yüzde 2,73 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 7,73 ile hisse senedi fonları olurken, gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 11,69 ile endeks fonları iken, bu fonlar arasında da en çok yüzde 1,07 ile katılım fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: