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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)

Ekonomi Haberleri

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,06, BES fonları yüzde 2,73 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,06, BES fonları yüzde 2,73 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 7,73 ile hisse senedi fonları olurken, gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 11,69 ile endeks fonları iken, bu fonlar arasında da en çok yüzde 1,07 ile katılım fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları 2,06993202
Borsa Yatırım Fonları6,44142
Borçlanma Araçları Fonları0,235815
Fon Sepeti Fonları1,70569
Hisse Senedi Fonları7,73921
Karma ve Değişken Fonlar3,191107
Katılım Fonları0,09327
Kıymetli Maden Fonları0,32123
Para Piyasası Fonları0,47450
Serbest Fon1,62588160
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları 2,7331956
Başlangıç Fonları0,38100
Borçlanma Araçları0,773314
Değişken4,151376
Devlet Katkısı3,19120
Endeks11,6940
Fon Sepeti Fonu2,96120
Hisse Senedi8,17310
Karma2,9881
Katılım-1,071019
Kıymetli Madenler0,40150
OKS Katılım-1,011212
OKS Standart0,9573
Para Piyasası0,39130
Standart1,56121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,0630

(Sürecek)

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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