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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)

Ekonomi Haberleri

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,29, BES fonları yüzde 1,42 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,29, BES fonları yüzde 1,42 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,31 ile borsa yatırım fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,07 ile borçlanma araçları fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,51 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da en çok yüzde 0,28 ile borçlanma araçları fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları 1,29109284
Borsa Yatırım Fonları4,31160
Borçlanma Araçları Fonları-0,076014
Fon Sepeti Fonları1,79641
Hisse Senedi Fonları3,71921
Karma ve Değişken Fonlar1,651126
Katılım Fonları0,68371
Kıymetli Maden Fonları1,02150
Para Piyasası Fonları0,43460
Serbest Fon1,1166661
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları 1,4233639
Başlangıç Fonları0,44100
Borçlanma Araçları-0,282522
Değişken2,141430
Devlet Katkısı0,4493
Endeks3,2440
Fon Sepeti Fonu1,37120
Hisse Senedi3,51310
Karma1,5790
Katılım1,33281
Kıymetli Madenler1,20150
OKS Katılım0,49222
OKS Standart0,2882
Para Piyasası0,30130
Standart-0,1449
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,0130
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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