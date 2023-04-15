Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,29, BES fonları yüzde 1,42 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,31 ile borsa yatırım fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,07 ile borçlanma araçları fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,51 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da en çok yüzde 0,28 ile borçlanma araçları fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: