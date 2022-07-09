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Yatırımcı rehberi (3)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,07, BES fonları ise yüzde 1,02 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,07, BES fonları ise yüzde 1,02 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,56 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,12 ile borsa yatırım fonları oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 2,10 ile fon sepeti fonları iken, bu fonlar arasında gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,0741635459
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları-0,1216114
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,731008416
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3072657
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,56534111
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları3,5676706
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4943349
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,061376
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3543420
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)1,0225921444
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,7350428
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları2,1011110
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,9731301
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,961118228
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,9330246
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3813121
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3713130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

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