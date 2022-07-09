Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,07, BES fonları ise yüzde 1,02 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,56 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,12 ile borsa yatırım fonları oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 2,10 ile fon sepeti fonları iken, bu fonlar arasında gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: