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Yatırımcı rehberi (3)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,04, BES fonları ise yüzde 1,27 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,04, BES fonları ise yüzde 1,27 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,72 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 3,34 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,0441238626
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları0,8915141
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,55100973
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,7072648
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,46524012
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları3,7276751
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5043421
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,2613130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3341410
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)1,2725824810
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları2,2350464
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,1811110
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,3431310
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,241101055
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,2430291
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3313130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3513130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

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