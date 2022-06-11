Yatırımcı rehberi (3) - Haberler

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,03, BES fonları ise yüzde 1,27 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,14 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,32 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 4,52 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da en çok yüzde 0,81 ile karma ve esnek fonlar geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: