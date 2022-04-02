Yatırımcı rehberi (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yatırımcı rehberi (3)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
 - Güncelleme:
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,09, BES fonları ise yüzde 0,58 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,09, BES fonları ise yüzde 0,58 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,83 ile karma ve değişken fon olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,11 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 2,65 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında bir tek yüzde 1,99 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,0939832570
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları-1,1515114
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,83968015
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,5173685
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,94422319
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,7676715
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,15433310
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,1112012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3041390
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,5825222923
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,2050482
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,40871
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,6530291
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar2,231091072
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,1329254
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,9913013
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2613130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Hisse Senedi Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title