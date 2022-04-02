Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,09, BES fonları ise yüzde 0,58 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,83 ile karma ve değişken fon olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,11 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 2,65 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında bir tek yüzde 1,99 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: