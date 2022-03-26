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Yatırımcı rehberi (3)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,66, BES fonları ise yüzde 1,13 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,66, BES fonları ise yüzde 1,13 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,09 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,45 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,09 ile borçlanma araçları fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,6639737912
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları2,0315150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon2,0895912
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,72736210
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları3,0242420
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları4,0976750
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,7043430
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,8112120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3041390
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)1,1325220943
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,09502327
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları3,15880
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,4530300
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,771099316
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,9529290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,8213130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2913130

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Hisse Senedi Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Haberler

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