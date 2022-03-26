Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,66, BES fonları ise yüzde 1,13 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,09 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,45 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,09 ile borçlanma araçları fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: