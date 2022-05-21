Yatırımcı rehberi (1) - Haberler

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,94 kayıpla 2.372,35 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.372,35 puanı, en yüksek 2.424,54 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,49 azalışla 2.271,93 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,14 düşüşle 4.126,79 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,30 kayıpla 1.711,46 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,13 azalışla 2.694,29 puana geriledi.

Global Yatırım Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,04 ile Global Yatırım Holding oldu. Global Yatırım Holding'i yüzde 23,04 ile Hektaş Ticaret ve yüzde 19,44 ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,35 ile Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi, yüzde 9,41 ile Oyak Çimento Fabrikaları ve yüzde 7,86 ile Alkim Alkali Kimya şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 108 milyar 570 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 95 milyar 973,9 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 86 milyar 744 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,27 artışla 940 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,27 kazançla 6 bin 298 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,70 değer kazanarak 15,8880 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 4,68 artışla 16,7850 lira oldu.

Geçen hafta 18,9090 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,15 kazançla 19,8830 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 5,62 değer kazanarak 16,3450 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)