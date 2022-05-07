Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,16 kazançla 2.458,72 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.433,32 puanı, en yüksek 2.491,55 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,83 artışla 2.320,55 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,80 primle 4.296,44 puana yükselirken, Hizmetler Endeksi yüzde 0,09 azalışla 1.769,64 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 0,16 düşüşle 2.777,37 puana geriledi.

Indeks Bilgisayar en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,54 ile Indeks Bilgisayar oldu. Indeks Bilgisayar'ı yüzde 12,80 ile Koza Anadolu Metal Madencilik, yüzde 12,35 ile Alkim Alkali Kimya izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,12 ile Turkcell, yüzde 8,35 ile Türkiye Sigorta ve yüzde 7,09 ile Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 115 milyar 289 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 103 milyar 518 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 99 milyar 457 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,41 artışla 923 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,38 kazançla 6 bin 184 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,59 değer kazanarak 14,9510 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,07 artışla 15,8220 lira oldu.

Geçen hafta 18,7000 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,50 kayıpla 18,4190 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,12 değer kaybederek 15,1370 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)