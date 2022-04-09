Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,29 kazançla 2.393,39 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.264,47 puanı, en yüksek 2.395,07 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 9,05 artışla 2.227,16 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,01 primle 4.182,27 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,04 kazançla 1.715,92 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 5,96 artışla 2.985,05 puana yükseldi.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 36,33 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını yüzde 32,54 ile Odaş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret ve yüzde 22,82 ile Hektaş Ticaret izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 4,21 ile Kütahya Porselen Sanayi, yüzde 2,10 ile Ege Endüstri ve Ticaret ve yüzde 1,86 ile Turkcell şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 119 milyar 70 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 108 milyar 115,4 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 90 milyar 888 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,43 artışla 923 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,38 kazançla 6 bin 184 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,46 değer kazanarak 14,7600 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,96 azalışla 16,0520 lira oldu.

Geçen hafta 19,2840 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,18 kayıpla 19,2500 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,27 değer kaybederek 15,8340 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)