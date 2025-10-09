Yatırımcı Haftası'nda Finansal Okuryazarlık ve Güvenlik Paneli

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin katkılarıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Yatırımcı Haftası gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında stratejik açıdan çok önem atfedilen "Finansal Okuryazarlık Ekseninde Finans Diplomasisi ve Güvenlik" konulu panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlık Danışmanı Buket Salkım'ın yaptığı panelde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci, MASAK Daire Başkanı Fatih Emecan, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesinden Mehmet Furkan Arslan ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yener Coşkun konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde finansal okuryazarlığın yatırım, kredi, bütçe gibi başlıklarının ötesine geçilerek, finansal güvenlik boyutuna odaklanıldı ve finansal okuryazarlığın ayrılmaz bir parçasının dolandırıcılığa karşı korunmak ve finansal mahremiyeti güvence altına almak olduğu vurgulandı.

Panelde, ayrıca paravan hesapların nasıl işlediği, sahada nasıl mağduriyetler yarattığı, uluslararası raporlarda nasıl tanımlandığı ve vatandaşların kendilerini bu tehditlerden nasıl koruyabileceği konuşuldu.

Geçen yıl yayınlanan Küresel Mali Suç Raporu'na değinilen panelde, raporda en endişe verici 2'nci suç türü olarak paravan hesapların görüldüğü belirtildi.

Bu kavram hakkında önemli çalışmalar yürüten bir kuruluş olan Europol'ün de paravan hesapların sınır aşan bir suç ve son yüzyılın en endişe verici kara para aklama aracı olduğu ifade edilen panelde, vatandaşların bunlarla mücadele ve korunma yöntemleri anlatıldı.

Bu tür dolandırıcılık, manipülasyon vb. suçların ağırlıkla hedeflerini sosyal medyadan seçtiği belirtilen panelde, bu konudaki ulusal ve uluslararası ölçekte mücadele eden dezenformasyonla mücadele merkezleri ve uluslararası doğrulama ağları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Panelde yasadışı bahis, kumar, dijital banka dolandırıcılığı, emekli dolandırıcılığı, oltalama, siber dolandırıcılık ve telefon dolandırıcılığı gibi vatandaşların mağdur olduğu alanlara ilişkin detaylı değerlendirmeler yer aldı.

Panelin son bölümünde yatırımcı davranışları, yeni trendler, küresel piyasalar, makro ekonomik çerçeve alanında değerlendirmeler yapıldı.