Yatırım ve Emeklilik Fonlarından Haftanın En Fazla Kazandıranları Belli Oldu

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 22,64 ile Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu ise 9,98'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: [Tablo verisi] (Sürecek)