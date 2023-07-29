Yatırım ve Emeklilik Fonlarından En Fazla Kazandıranlar Açıklandı

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 24,80 ile Inveo Portföy Beyaz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. HDI FİBA Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise 4,60'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: ...